AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
10.02.2020 08:31
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817826
BIST
10:04120.617
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -397,74
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
120.687
En Düşük
120.315
10:046,0001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0162
|Açılış
|: 6,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9940
|
6,0130
En Düşük
5,9746
10:046,5761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0125
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5650
|
6,5913
En Düşük
6,5480
10:04303,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,52
|Açılış
|: 303,23
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,92
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|26.079.659
|% 19,92
|
|BUCIM
|5,16
|1.016.540
|% 19,31
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|ADANA
|10,83
|1.265.340
|% 11,88
|
|ALCTL
|18,09
|1.988.690
|% 9,77
|
|QNBFL
|122,40
|612
|% -15,00
|
|LINK
|28,52
|397.554
|% -14,35
|
|GYHOL
|26,12
|303.272
|% -10,55
|
|DITAS
|13,40
|70.531
|% -9,95
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|GUSGR
|2,90
|50.153.004
|% 2,47
|
|THYAO
|14,39
|44.882.755
|% -0,55
|
|ARDYZ
|9,15
|26.079.659
|% 19,92
|
|TSPOR
|3,29
|24.838.069
|% 3,79
|
|ASELS
|24,54
|20.925.978
|% 0,33
|
|GUSGR
|2,90
|50.153.004
|% 2,47
|
|IHLGM
|1,28
|17.402.847
|% 4,07
|
|IEYHO
|0,73
|8.647.355
|% 1,39
|
|TSPOR
|3,29
|24.838.069
|% 3,79
|
|KRDMD
|2,93
|20.753.926
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7154
|7,7541
|% -0,17
|
|Frank
|6,1140
|6,1509
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5956
|1,6036
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|1,76
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,56
|54,56
|0,11
|