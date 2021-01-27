AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
27.01.2021 10:05
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Fonun yönetim stratejisi" ve "yatırım amacı ve politikası" bölümlerinde yapılan değişiklik hakkında.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904562
BIST
09:551.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.536
En Düşük
1.536
09:557,3697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
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|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3697
En Düşük
7,3418
09:558,9689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0306
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
8,9689
En Düşük
8,9312
09:55437,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,39
|Açılış
|: 437,71
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
438,33
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler09:55
|OSMEN
|39,04
|2.559.618
|% 1,02
|
|HLGYO
|3,80
|361.188.602
|% 0,00
|
|GEREL
|8,08
|246.746.112
|% 0,00
|
|KARTN
|73,15
|98.705.285
|% 0,00
|
|OLMIP
|8,18
|5.887.015
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,80
|361.188.602
|% 0,00
|
|GEREL
|8,08
|246.746.112
|% 0,00
|
|KARTN
|73,15
|98.705.285
|% 0,00
|
|OLMIP
|8,18
|5.887.015
|% 0,00
|
|ISYAT
|4,14
|309.060.481
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 0,00
|
|GARAN
|9,52
|1.930.616.731
|% 0,00
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% 0,00
|
|KOZAL
|121,00
|1.515.642.581
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,50
|565.953.516
|% 0,00
|
|TSKB
|1,93
|716.398.273
|% 0,00
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3659
|7,3691
|% 0,34
|
|Euro
|8,9582
|8,9673
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,0758
|10,1264
|% 0,17
|
|Frank
|8,2636
|8,3134
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9552
|1,9650
|% 0,17
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-2,18
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,28
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,00
|
|B. Petrol
|56,02
|56,02
|0,38
|