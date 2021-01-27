AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
27.01.2021 10:06
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Fonun yönetim stratejisi" ve "yatırım amacı ve politikası" bölümlerinde yapılan değişiklik hakkında.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904564
BIST
10:221.535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,83
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.532
10:227,3709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3863
En Düşük
7,3418
10:228,9622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0239
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
8,9851
En Düşük
8,9312
10:22437,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,81
|Açılış
|: 437,93
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler10:22
|INVEO
|161,80
|21.948.762
|% 9,99
|
|LUKSK
|48,44
|4.029.334
|% 9,99
|
|QNBFL
|145,30
|1.274.717
|% 9,99
|
|SEKUR
|32,52
|19.555.711
|% 9,94
|
|TACTR
|24,12
|3.073.033
|% 9,94
|
|POLTK
|397,40
|7.925.348
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|213.300
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|73.642
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|114.231
|% -9,95
|
|KSTUR
|191,20
|405.726
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,54
|352.461.583
|% 0,00
|
|GARAN
|9,41
|224.536.107
|% -1,16
|
|KARSN
|5,10
|207.903.279
|% 1,59
|
|DOHOL
|3,97
|136.760.038
|% -1,73
|
|TKFEN
|19,06
|119.255.053
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,54
|352.461.583
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,53
|84.097.698
|% 2,00
|
|KARSN
|5,10
|207.903.279
|% 1,59
|
|DOHOL
|3,97
|136.760.038
|% -1,73
|
|TSKB
|1,96
|63.695.707
|% 1,55
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3661
|7,3709
|% 0,37
|
|Euro
|8,9564
|8,9622
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,0968
|10,1475
|% 0,38
|
|Frank
|8,2754
|8,3253
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9578
|1,9677
|% 0,31
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-3,08
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,00
|
|B. Petrol
|56,05
|56,05
|0,41
|