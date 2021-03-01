AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
01.03.2021 08:33
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım formu tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913808
BIST
14:181.504
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416,86
En Düşük
407,15
BIST En Aktif Hisseler14:16
|ITTFH
|2,75
|33.783.393
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|13.321.066
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.778.538
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|45.205.337
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.373.152
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|293.537
|% -9,68
|
|QNBFL
|118,00
|693.478
|% -8,53
|
|SNKRN
|24,50
|402.085
|% -6,49
|
|MERIT
|350,00
|6.807.300
|% -6,24
|
|EKIZ
|8,00
|459.776
|% -4,76
|
|SISE
|7,52
|1.621.290.763
|% 5,47
|
|THYAO
|13,88
|1.110.428.496
|% 2,89
|
|GARAN
|9,01
|854.813.605
|% 1,01
|
|KOZAL
|132,20
|731.720.226
|% 2,32
|
|GUBRF
|82,25
|502.451.398
|% 3,07
|
|SISE
|7,52
|1.621.290.763
|% 5,47
|
|EKGYO
|2,29
|312.870.246
|% 2,69
|
|GARAN
|9,01
|854.813.605
|% 1,01
|
|THYAO
|13,88
|1.110.428.496
|% 2,89
|
|IHLAS
|0,92
|73.061.756
|% 4,55
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2747
|7,2785
|% -1,97
|
|Euro
|8,7654
|8,7724
|% -2,20
|
|Sterlin
|10,1178
|10,1685
|% -1,87
|
|Frank
|7,9185
|7,9662
|% -2,60
|
|Riyal
|1,9304
|1,9401
|% -2,20
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|17,46
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,11
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.760
|-76,00
|
|Tam
|2.707
|2.775
|-72,16
|
|Yarım
|1.308
|1.343
|-34,91
|
|Çeyrek
|656
|671
|-17,45
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,85
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,19
|65,19
|0,76
|