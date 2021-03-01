AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
01.03.2021 08:40
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Tanıtım formu tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913814
BIST
13:091.499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
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|Açılış
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416,86
En Düşük
410,91
BIST En Aktif Hisseler13:09
|ITTFH
|2,75
|28.812.751
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|44.828.900
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.227.273
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|11.918.739
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.304.184
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,56
|270.200
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,40
|195.511
|% -9,68
|
|DIRIT
|6,61
|673.678
|% -7,94
|
|TSPOR
|2,37
|40.808.763
|% -4,44
|
|BRMEN
|2,90
|265.716
|% -3,33
|
|SISE
|7,54
|1.330.989.475
|% 5,75
|
|THYAO
|13,81
|840.703.291
|% 2,37
|
|KOZAL
|131,70
|652.186.358
|% 1,93
|
|GARAN
|9,00
|639.475.752
|% 0,90
|
|GUBRF
|81,90
|466.730.014
|% 2,63
|
|SISE
|7,54
|1.330.989.475
|% 5,75
|
|EKGYO
|2,28
|204.311.664
|% 2,24
|
|GARAN
|9,00
|639.475.752
|% 0,90
|
|IHLAS
|0,91
|62.175.094
|% 3,41
|
|KARSN
|4,16
|263.219.057
|% 2,72
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3240
|7,3285
|% -1,30
|
|Euro
|8,8203
|8,8325
|% -1,53
|
|Sterlin
|10,1975
|10,2486
|% -1,10
|
|Frank
|8,0123
|8,0606
|% -1,45
|
|Riyal
|1,9505
|1,9603
|% -1,18
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|18,83
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-55,00
|
|Tam
|2.728
|2.797
|-50,17
|
|Yarım
|1.319
|1.353
|-24,27
|
|Çeyrek
|661
|677
|-12,14
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,85
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|-0,01
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|B. Petrol
|65,37
|65,37
|0,94
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