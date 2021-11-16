AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
16.11.2021 16:00
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılımcı Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978037
BIST
16:061.693
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -9,09
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.692
16:0610,2085
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1507
|Açılış
|: 10,2170
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
16:0611,6131
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1770
|Açılış
|: 11,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
16:06614,80
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 12,11
|Açılış
|: 615,06
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler16:06
|ELITE
|19,72
|94.200.669
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|IHAAS
|4,47
|33.653.168
|% 9,83
|
|ESCAR
|25,30
|48.071.915
|% 9,81
|
|OYLUM
|8,03
|10.821.748
|% -8,33
|
|PENTA
|162,60
|35.905.495
|% -7,51
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|YEOTK
|52,20
|45.819.877
|% -6,79
|
|NUGYO
|10,20
|9.497.311
|% -6,59
|
|GARAN
|12,23
|2.932.391.248
|% 5,16
|
|YKBNK
|3,37
|2.373.801.921
|% -0,59
|
|AKBNK
|7,13
|2.322.532.276
|% 2,30
|
|PETKM
|7,77
|1.780.489.899
|% -2,02
|
|THYAO
|17,66
|1.308.421.211
|% 0,28
|
|YKBNK
|3,37
|2.373.801.921
|% -0,59
|
|SKBNK
|1,17
|399.977.822
|% -5,65
|
|AKBNK
|7,13
|2.322.532.276
|% 2,30
|
|GARAN
|12,23
|2.932.391.248
|% 5,16
|
|PETKM
|7,77
|1.780.489.899
|% -2,02
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2043
|10,2085
|% 1,50
|
|Euro
|11,6058
|11,6131
|% 1,55
|
|Sterlin
|13,6825
|13,7511
|% 1,76
|
|Frank
|10,9726
|11,0387
|% 1,37
|
|Riyal
|2,7123
|2,7259
|% 1,43
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|13,22
|
|Altın Gr.
|615
|615
|12,10
|
|Cumhuriyet
|4.070
|4.131
|104,00
|
|Tam
|4.046
|4.147
|100,25
|
|Yarım
|1.956
|2.006
|48,50
|
|Çeyrek
|981
|1.003
|24,25
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,39
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|8,28
|8,29
|0,17
|
|B. Petrol
|82,73
|82,73
|0,68
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:15HEDEF
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 486, 600 adet işlem
-
16:14XU100
Endeks 1, 699 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 26, 377.00 milyon TL de
-
16:13GSDDE
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 574, 475 adet işlem
-
16:12RHEAG
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 275, 701 adet işlem
-
16:11OYLUM
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 317, 555 adet işlem