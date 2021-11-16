AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
16.11.2021 16:01
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
Katılımcı Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978041
BIST
15:491.701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,60
|Açılış
|: 1.715
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|Önceki Kapanış
|: 1.702
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1.725
En Düşük
1.697
15:4910,2184
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 10,2150
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|Önceki Kapanış
|: 10,0150
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10,2532
En Düşük
10,0421
15:4911,6241
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 613,21
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|Önceki Kapanış
|: 602,69
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617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler15:47
|ELITE
|19,72
|93.758.054
|% 9,98
|
|ESCAR
|25,34
|43.251.906
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|IHAAS
|4,47
|33.619.062
|% 9,83
|
|OYLUM
|8,10
|10.434.237
|% -7,53
|
|PENTA
|163,00
|33.730.060
|% -7,28
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|GRNYO
|2,44
|2.445.003
|% -6,51
|
|TSKB
|1,61
|359.492.620
|% -6,40
|
|GARAN
|12,27
|2.744.047.923
|% 5,50
|
|YKBNK
|3,40
|2.273.325.364
|% 0,29
|
|AKBNK
|7,20
|2.147.005.826
|% 3,30
|
|PETKM
|7,81
|1.738.481.066
|% -1,51
|
|THYAO
|17,72
|1.263.791.672
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,40
|2.273.325.364
|% 0,29
|
|SKBNK
|1,18
|388.512.703
|% -4,84
|
|AKBNK
|7,20
|2.147.005.826
|% 3,30
|
|GARAN
|12,27
|2.744.047.923
|% 5,50
|
|PETKM
|7,81
|1.738.481.066
|% -1,51
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2160
|10,2184
|% 1,60
|
|Euro
|11,6165
|11,6241
|% 1,64
|
|Sterlin
|13,6862
|13,7549
|% 1,79
|
|Frank
|10,9682
|11,0343
|% 1,33
|
|Riyal
|2,7136
|2,7272
|% 1,48
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|7,48
|
|Altın Gr.
|615
|616
|12,87
|
|Cumhuriyet
|4.072
|4.134
|107,00
|
|Tam
|4.055
|4.156
|109,17
|
|Yarım
|1.960
|2.011
|52,81
|
|Çeyrek
|983
|1.005
|26,41
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,29
|8,31
|0,19
|
|B. Petrol
|82,83
|82,83
|0,78
|