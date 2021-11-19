AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.11.2021 10:15
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Tanıtım Formu Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978605
BIST
10:151.756
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 19,42
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.756
En Düşük
1.749
10:1510,8614
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -0,1746
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,1688
En Düşük
10,8440
10:1512,3349
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -0,2297
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,6953
En Düşük
12,3164
10:15650,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -9,51
|Açılış
|: 650,99
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
650,67
BIST En Aktif Hisseler10:15
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|38.722.779
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|638.140
|% 9,95
|
|CELHA
|8,44
|8.870.900
|% 9,90
|
|RALYH
|10,83
|18.795.384
|% 7,33
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|GMTAS
|2,24
|1.198.864
|% -4,68
|
|ULAS
|3,75
|281.275
|% -4,34
|
|ARMDA
|51,25
|54.239
|% -3,67
|
|EUKYO
|3,29
|538.109
|% -3,52
|
|SISE
|11,14
|214.825.449
|% 0,27
|
|KRDMD
|8,06
|209.571.460
|% 2,81
|
|GARAN
|12,28
|208.033.772
|% 0,33
|
|ASELS
|19,01
|119.086.772
|% 5,97
|
|THYAO
|18,15
|117.047.333
|% 0,83
|
|YKBNK
|3,63
|116.102.757
|% 0,83
|
|KRDMD
|8,06
|209.571.460
|% 2,81
|
|SISE
|11,14
|214.825.449
|% 0,27
|
|DOHOL
|3,02
|56.418.979
|% 2,72
|
|EKGYO
|2,19
|37.874.086
|% 1,86
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,8425
|10,8614
|% -1,58
|
|Euro
|12,3154
|12,3349
|% -1,83
|
|Sterlin
|14,6852
|14,7588
|% -1,16
|
|Frank
|11,7340
|11,8046
|% -1,25
|
|Riyal
|2,9000
|2,9145
|% -1,18
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-1,92
|
|Altın Gr.
|652
|652
|-8,74
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,71
|8,72
|-0,09
|
|B. Petrol
|82,07
|82,07
|0,83
|
Seans Raporu
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