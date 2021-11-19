AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.11.2021 10:18
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Tanıtım Formu Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978608
BIST
10:191.758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 21,10
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.749
10:1910,8446
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -0,1914
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,1688
En Düşük
10,8299
10:1912,3202
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -0,2444
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,6953
En Düşük
12,3010
10:19651,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -9,12
|Açılış
|: 651,38
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
650,67
BIST En Aktif Hisseler10:17
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|40.880.830
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|655.880
|% 9,95
|
|CELHA
|8,44
|9.081.739
|% 9,90
|
|RALYH
|10,90
|20.751.341
|% 8,03
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|ULAS
|3,77
|367.184
|% -3,83
|
|ARMDA
|51,25
|54.239
|% -3,67
|
|EUKYO
|3,29
|643.600
|% -3,52
|
|SERVE
|12,75
|15.504
|% -3,41
|
|KRDMD
|8,09
|242.143.525
|% 3,19
|
|GARAN
|12,28
|238.873.914
|% 0,33
|
|SISE
|11,17
|233.612.360
|% 0,54
|
|ASELS
|18,99
|135.657.106
|% 5,86
|
|THYAO
|18,13
|135.220.722
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,61
|133.552.539
|% 0,28
|
|KRDMD
|8,09
|242.143.525
|% 3,19
|
|DOHOL
|3,06
|88.627.156
|% 4,08
|
|EKGYO
|2,18
|46.498.174
|% 1,40
|
|SISE
|11,17
|233.612.360
|% 0,54
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,8425
|10,8614
|% -1,58
|
|Euro
|12,3154
|12,3349
|% -1,83
|
|Sterlin
|14,6670
|14,7406
|% -1,29
|
|Frank
|11,7181
|11,7887
|% -1,39
|
|Riyal
|2,8960
|2,9106
|% -1,31
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-1,88
|
|Altın Gr.
|651
|651
|-9,58
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,88
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,70
|8,71
|-0,10
|
|B. Petrol
|82,04
|82,04
|0,80
|
Seans Raporu
10:17
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10:32XU100
Endeks 1, 757 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 2, 967.00 milyon TL de
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10:32ENJSA
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10:31ATATP
Yüzde 4.61 oranında artışla 51.55 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 577 adet işlem
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10:30FRIGO
Yüzde 5.77 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 459 adet işlem
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10:29DOHOL
Yüzde 4.08 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 400, 318 adet işlem