AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.11.2021 10:21
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978611
BIST
12:551.746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 9,29
|Açılış
|: 1.749
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|Önceki Kapanış
|: 1.737
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1.759
En Düşük
1.743
12:5511,0872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
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|Açılış
|: 11,0600
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|Önceki Kapanış
|: 11,1000
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11,1688
En Düşük
10,8299
12:5512,5275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
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|Açılış
|: 12,4900
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|Önceki Kapanış
|: 12,5800
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En Düşük
12,3010
12:55664,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 3,67
|Açılış
|: 664,17
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|Önceki Kapanış
|: 660,50
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668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler12:53
|FRIGO
|2,86
|30.702.771
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|21.745.989
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|8.929.415
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|59.861.096
|% 9,96
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|93.796.713
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,01
|305.214.420
|% -9,67
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|DOCO
|975,90
|23.469.058
|% -3,91
|
|GMTAS
|2,26
|3.447.251
|% -3,83
|
|KRDMD
|8,29
|1.368.381.207
|% 5,74
|
|GARAN
|12,24
|828.192.938
|% 0,00
|
|THYAO
|17,68
|772.587.515
|% -1,78
|
|SISE
|11,16
|669.805.831
|% 0,45
|
|YKBNK
|3,55
|632.442.102
|% -1,39
|
|YKBNK
|3,55
|632.442.102
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,29
|1.368.381.207
|% 5,74
|
|EKGYO
|2,21
|201.081.711
|% 2,79
|
|DOHOL
|3,06
|268.274.676
|% 4,08
|
|TSKB
|1,57
|138.717.662
|% -0,63
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0720
|11,0855
|% 0,45
|
|Euro
|12,5013
|12,5185
|% -0,37
|
|Sterlin
|14,8448
|14,9192
|% -0,09
|
|Frank
|11,9327
|12,0046
|% 0,42
|
|Riyal
|2,9458
|2,9606
|% 0,39
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|2,72
|
|Altın Gr.
|662
|662
|1,97
|
|Cumhuriyet
|4.389
|4.455
|3,00
|
|Tam
|4.362
|4.473
|-11,65
|
|Yarım
|2.108
|2.164
|-5,64
|
|Çeyrek
|1.057
|1.082
|-2,81
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,84
|8,85
|0,04
|
|B. Petrol
|80,39
|80,39
|-0,85
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