AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.11.2021 10:24
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978620
BIST
11:411.747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,63
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.746
11:4111,0191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0169
|Açılış
|: 10,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
11:4112,4868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0778
|Açılış
|: 12,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
11:41654,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -5,78
|Açılış
|: 654,72
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler11:39
|TETMT
|209,50
|8.693.099
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|57.997.627
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|1.188.886
|% 9,95
|
|RALYH
|11,09
|36.516.933
|% 9,91
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|92.954.529
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,42
|194.262.305
|% -7,03
|
|GMTAS
|2,24
|3.028.367
|% -4,68
|
|ULAS
|3,77
|911.260
|% -3,83
|
|KRDMD
|8,14
|864.550.892
|% 3,83
|
|GARAN
|12,24
|653.793.107
|% 0,00
|
|SISE
|11,18
|537.736.415
|% 0,63
|
|THYAO
|17,99
|431.459.276
|% -0,06
|
|YKBNK
|3,60
|418.918.808
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,60
|418.918.808
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,14
|864.550.892
|% 3,83
|
|TSKB
|1,58
|98.163.196
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,03
|184.239.565
|% 3,06
|
|EKGYO
|2,18
|128.852.268
|% 1,40
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9998
|11,0084
|% -0,25
|
|Euro
|12,4606
|12,4750
|% -0,71
|
|Sterlin
|14,7372
|14,8111
|% -0,81
|
|Frank
|11,7756
|11,8465
|% -0,90
|
|Riyal
|2,9145
|2,9291
|% -0,68
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-6,34
|
|Altın Gr.
|652
|652
|-8,48
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.288
|4.397
|-87,35
|
|Yarım
|2.073
|2.127
|-42,26
|
|Çeyrek
|1.040
|1.064
|-21,12
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,70
|8,71
|-0,10
|
|B. Petrol
|81,97
|81,97
|0,73
|