AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
04.03.2022 16:59
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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YOK
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Değeri 7 olarak güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007354
BIST
17:222.006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -16,95
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
17:2214,2724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1582
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
17:2215,6134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0306
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
17:22893,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 14,46
|Açılış
|: 893,14
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler17:22
|AVOD
|1,44
|21.213.857
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|266.966.871
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.554.488
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.311.347
|% 9,95
|
|ODAS
|1,46
|506.434.864
|% 9,77
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,02
|62.553.489
|% -7,08
|
|ACSEL
|24,04
|21.859.483
|% -5,80
|
|DOCO
|1.233,30
|25.963.207
|% -5,60
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,56
|4.200.571.808
|% -0,37
|
|EREGL
|34,30
|2.433.490.703
|% -2,94
|
|THYAO
|25,44
|1.734.535.991
|% -1,93
|
|ASELS
|24,42
|1.412.655.364
|% 2,52
|
|KOZAL
|130,00
|1.219.883.628
|% 0,85
|
|ODAS
|1,46
|506.434.864
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,56
|4.200.571.808
|% -0,37
|
|DOHOL
|2,89
|799.257.807
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,66
|611.187.513
|% 0,00
|
|PETKM
|8,02
|1.117.933.203
|% 1,52
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2570
|14,2724
|% 1,12
|
|Euro
|15,5770
|15,6134
|% -0,20
|
|Sterlin
|18,8323
|18,9268
|% 0,33
|
|Frank
|15,4441
|15,5371
|% 0,93
|
|Riyal
|3,7913
|3,8103
|% 1,10
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|11,29
|
|Altın Gr.
|892
|892
|13,02
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,33
|