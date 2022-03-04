AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
04.03.2022 17:02
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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YOK
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Değeri 6 olarak güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007356
BIST
17:032.003
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -20,54
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
17:0314,2730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1588
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
17:0315,6341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0099
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
17:03891,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 12,43
|Açılış
|: 891,61
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler17:01
|AVOD
|1,44
|20.125.678
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|266.570.056
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.526.767
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.309.247
|% 9,95
|
|BUCIM
|2,04
|84.092.216
|% 9,68
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,02
|61.527.640
|% -7,08
|
|ACSEL
|23,88
|21.173.679
|% -6,43
|
|DOCO
|1.224,40
|25.481.397
|% -6,28
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,45
|4.024.359.805
|% -1,18
|
|EREGL
|34,28
|2.337.831.815
|% -3,00
|
|THYAO
|25,32
|1.637.227.652
|% -2,39
|
|ASELS
|24,42
|1.362.606.467
|% 2,52
|
|KOZAL
|129,50
|1.172.631.586
|% 0,47
|
|ODAS
|1,45
|460.308.925
|% 9,02
|
|KRDMD
|13,45
|4.024.359.805
|% -1,18
|
|DOHOL
|2,88
|784.195.212
|% 8,68
|
|PETKM
|7,99
|1.088.449.624
|% 1,14
|
|YKBNK
|3,64
|495.365.139
|% -0,55
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2601
|14,2663
|% 1,08
|
|Euro
|15,5829
|15,6225
|% -0,14
|
|Sterlin
|18,7884
|18,8826
|% 0,09
|
|Frank
|15,4164
|15,5092
|% 0,75
|
|Riyal
|3,7836
|3,8026
|% 0,89
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|9,33
|
|Altın Gr.
|891
|891
|11,73
|
|Cumhuriyet
|5.899
|5.988
|88,00
|
|Tam
|5.871
|6.020
|81,30
|
|Yarım
|2.838
|2.912
|39,33
|
|Çeyrek
|1.423
|1.456
|19,66
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,10
|
|B. Petrol
|115
|115
|4,07
|