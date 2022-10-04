AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
04.10.2022 17:14
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fonun günlük pozisyon hesaplamasında sehven yapılan hata nedeniyle kaynaklanan nakit açığını karşılamak için aşağıdaki bilgileri verilen avansın iki günlük olarak kullandırılmasına karar verilmiştir.
Avans Tutarı : 1.000.000,00 TL
Kuruluş : Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Kullanım Tarihi :04/10/2022
Geri Ödeme Tarihi :06/10/2022
Karar n2022 / 14
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067072
BIST
18:053.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,90
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
18:0518,5837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0336
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
18:0518,5475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,3205
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,5535
En Düşük
18,1735
18:051.030,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 16,61
|Açılış
|: 1.031,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.032,38
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|66,00
|530.262.081
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|COSMO
|52,70
|2.758.065
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|AKBNK
|12,38
|3.978.552.885
|% -0,24
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5754
|18,5837
|% 0,18
|
|Euro
|18,5401
|18,5475
|% 1,76
|
|Sterlin
|21,1686
|21,2747
|% 1,10
|
|Frank
|18,8606
|18,9742
|% 1,30
|
|Riyal
|4,9256
|4,9503
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|24,55
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|17,45
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.877
|6.970
|97,00
|
|Yarım
|3.351
|3.405
|48,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.703
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,11
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,61
|12,63
|0,26
|
|B. Petrol
|91,84
|91,84
|2,98
|