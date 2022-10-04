AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokBildirim İçeriğiAçıklamalarFonun günlük pozisyon hesaplamasında sehven yapılan hata nedeniyle kaynaklanan nakit açığını karşılamak için aşağıdaki bilgileri verilen avansın iki günlük olarak kullandırılmasına karar verilmiştir.Avans Tutarı : 1.000.000,00 TLKuruluş : Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.Kullanım Tarihi :04/10/2022Geri Ödeme Tarihi :06/10/2022Karar n2022 / 14http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067072BIST