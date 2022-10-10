AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
10.10.2022 16:28
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fonların ön görünümü işlemlerinde sehven hesaplama hatası olmuştur. Hata nedeniyle kaynaklanan nakit açığını karşılamak için aşağıdaki bilgileri verilen avansın bir günlük olarak kullandırılmasına karar verilmiştir.
Avans Tutarı : 175.000,00 TL
Kuruluş : Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Kullanım Tarihi :10/10/2022
Geri Ödeme Tarihi :11/10/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070063
BIST
18:053.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 14,43
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.565
18:0518,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6144
En Düşük
18,5467
18:0518,0706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0412
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,0857
En Düşük
18,0194
18:05998,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,59
|Açılış
|: 998,28
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
998,63
En Düşük
994,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|82,50
|1.200.903.680
|% 10,00
|
|INVEO
|19,80
|86.345.463
|% 10,00
|
|SEYKM
|7,48
|81.015.836
|% 10,00
|
|ERCB
|42,48
|95.046.831
|% 9,99
|
|SANEL
|10,02
|4.548.718
|% 9,99
|
|MARTI
|4,50
|144.688.537
|% -10,00
|
|KIMMR
|7,20
|491.796
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|47.368.943
|% -9,90
|
|PRDGS
|4,37
|101.899.034
|% -5,62
|
|MOBTL
|2,87
|184.421.131
|% -5,59
|
|THYAO
|86,15
|6.388.944.278
|% 2,32
|
|ASELS
|32,78
|3.389.445.695
|% 4,13
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SASA
|85,75
|2.399.944.254
|% -1,49
|
|SISE
|30,04
|2.353.848.514
|% 0,94
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SKBNK
|1,71
|336.723.342
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,05
|1.479.873.777
|% -1,11
|
|AKFGY
|3,81
|540.268.951
|% 9,17
|
|TSKB
|2,38
|350.794.356
|% -3,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5712
|18,5814
|% 0,03
|
|Euro
|18,0220
|18,0285
|% 0,00
|
|Sterlin
|20,4822
|20,5849
|% 0,00
|
|Frank
|18,5055
|18,6170
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9283
|4,9530
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-26,75
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-18,17
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.703
|6.780
|-151,00
|
|Yarım
|3.266
|3.314
|-74,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.657
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,63
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,73
|-0,34
|
|B. Petrol
|95,75
|95,75
|-2,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TOASO, AKSEN
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.14 ) 3, 167
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUUN, COSMO, YAPRK, KMPUR, MEGAP, MEGAP, KTSKR, SAYAS, HUNER, CRFSA
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INFO, KIMMR, MARTI
-
17:59
DOKTA, TRCAS, POLTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında