AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
28.12.2022 10:28
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Takasbank Para Piyasası'nda gerçekleştirilen para satışı, Takasbank'ta yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle 500 bin TL fazla gerçekleştirilmiştir.
Hata nedeniyle kaynaklanan nakit açığını karşılamak için aşağıdaki bilgileri verilen avansın bir günlük olarak kullandırılmasına karar verilmiştir.
Avans Tutarı : 500.000,00 TL
Kuruluş : Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Kullanım Tarihi :27/12/2022
Geri Ödeme Tarihi :28/12/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090471
BIST
14:485.379
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -55,94
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:4818,7139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0430
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:4819,9376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0509
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:481.085,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,06
|Açılış
|: 1.085,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:46
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.104.428
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,66
|511.088.383
|% 9,83
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|PLTUR
|17,36
|17.304.188
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|IMASM
|219,70
|117.576.586
|% -9,59
|
|KOZAL
|605,50
|4.296.750.726
|% -8,66
|
|CRDFA
|4,66
|41.499.931
|% -8,63
|
|KOZAL
|605,50
|4.296.750.726
|% -8,66
|
|THYAO
|139,80
|3.859.221.541
|% -2,31
|
|ENKAI
|32,24
|3.766.408.993
|% 5,50
|
|KRDMD
|18,02
|2.965.957.369
|% 1,46
|
|ASELS
|58,20
|2.868.227.632
|% 0,43
|
|EKGYO
|8,19
|1.636.411.404
|% -1,44
|
|KRDMD
|18,02
|2.965.957.369
|% 1,46
|
|YKBNK
|11,71
|1.698.244.106
|% -0,85
|
|ISCTR
|12,84
|1.730.752.992
|% -1,15
|
|SKBNK
|3,01
|392.057.625
|% -2,27
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7093
|18,7221
|% 0,27
|
|Euro
|19,9256
|19,9407
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,5121
|22,6250
|% 0,56
|
|Frank
|20,0855
|20,2065
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9619
|4,9868
|% 0,20
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-9,39
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.330
|7.383
|-16,00
|
|Yarım
|3.550
|3.615
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,85
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,62
|