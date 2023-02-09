AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEmeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in "Olağanüstü Durumlar" başlıklı 27. Maddesinin 2. Fıkrası çerçevesinde, ülkemizde yaşanan doğal afet dolayısıyla BIST Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle fon kurulu, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar Fon'un birim pay değerinin hesaplamasının ve fon paylarının alım-satımının durdurulmasına karar vermiştir. İlgili karar kapsamında Fon'un Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) işlemleri de durdurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112195BIST