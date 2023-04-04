AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon operasyon işlemleri esnasında sehven hatalı tutar girilmiştir. Hata nedeniyle kaynaklanan nakit açığını karşılamak için aşağıdaki bilgileri verilen avansın bir günlük olarak kullandırılmasına karar verilmiştir.Avans Tutarı : 1.243.788,78 TLKuruluş : Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.Kullanım Tarihi :03/04/2023Geri Ödeme Tarihi :04/04/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131412BIST