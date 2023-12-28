AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVadeli mevduat dönüş tutarına ait nakit hareketi, banka tarafından teknik sebeplerden dolayı gerçekleştirilemediği için aşağıda bilgileri yer alan kredinin bir günlük kullandırılmasına karar verilmiştir.Kullanım Tarihi:27/12/2023Geri Ödeme Tarihi: 28/12/2023Ana para: 843.000,00 TLFaiz oranı: 4,42http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230015BIST