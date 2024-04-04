AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
04.04.2024 14:53
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılımcı Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267071
BIST
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17:219.099
En Düşük
|Değişim
|: 1,71%
|| 153,13
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
17:2131,8911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0632
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8032
17:2134,7773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1770
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,8029
En Düşük
34,5948
17:212.350,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -12,78
|Açılış
|: 2.350,44
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.336,89
BIST En Aktif Hisseler17:21
|SEKUR
|14,74
|45.895.813
|% 10,00
|
|GRNYO
|10,78
|75.292.133
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|111.649.693
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|PATEK
|106,00
|1.092.652.200
|% -9,94
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|EUYO
|17,55
|28.638.869
|% -9,16
|
|THYAO
|292,50
|20.925.468.661
|% -2,50
|
|ISCTR
|12,33
|8.012.859.075
|% 5,93
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|YKBNK
|28,66
|5.348.767.377
|% 3,99
|
|AKBNK
|51,70
|4.035.558.490
|% 5,00
|
|ISCTR
|12,33
|8.012.859.075
|% 5,93
|
|ZOREN
|5,33
|1.062.837.798
|% -1,30
|
|YKBNK
|28,66
|5.348.767.377
|% 3,99
|
|EKGYO
|9,23
|1.299.254.405
|% 2,56
|
|AKENR
|16,93
|2.240.646.953
|% 0,24
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8837
|31,8911
|% -0,20
|
|Euro
|34,7533
|34,7773
|% 0,51
|
|Sterlin
|40,0967
|40,2977
|% -0,55
|
|Frank
|34,9740
|35,1493
|% -0,91
|
|Riyal
|8,4341
|8,4763
|% -0,72
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,92
|26,95
|% 0,66
|
|Platin
|941,35
|945,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.036,03
|1.038,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,38
|89,38
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,64
|2.292,98
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:21
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17:36IDGYO
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17:34XU030
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17:33VAKBN
Yüzde 9.08 oranında artışla 15.86 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 150, 732 adet işlem
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17:31BNTAS
Yüzde 9.94 oranında artışla 13.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 626, 171 adet işlem