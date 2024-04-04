AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
04.04.2024 14:53
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılımcı Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267075
BIST
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17:219.099
En Düşük
|Değişim
|: 1,71%
|| 153,13
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
17:2131,8911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0632
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8032
17:2134,7773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1770
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,8029
En Düşük
34,5948
17:212.350,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -12,78
|Açılış
|: 2.350,44
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.336,89
BIST En Aktif Hisseler17:21
|SEKUR
|14,74
|45.333.010
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|111.649.693
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|KSTUR
|7.475,00
|8.458.225
|% 9,97
|
|PATEK
|106,00
|1.092.012.384
|% -9,94
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|ALVES
|53,55
|505.799.426
|% -9,24
|
|AGROT
|35,04
|1.129.653.980
|% -7,45
|
|TETMT
|10.807,50
|32.117.913
|% -7,43
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|PGSUS
|795,50
|1.903.790.158
|% -1,43
|
|AGROT
|35,04
|1.129.653.980
|% -7,45
|
|PATEK
|106,00
|1.092.012.384
|% -9,94
|
|REEDR
|46,82
|942.234.863
|% -0,30
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|PEKGY
|9,92
|647.201.557
|% -1,68
|
|ODAS
|8,25
|503.493.147
|% -0,36
|
|HLGYO
|2,72
|100.990.930
|% 2,26
|
|MOGAN
|15,86
|585.882.355
|% -4,23
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8837
|31,8911
|% -0,20
|
|Euro
|34,7533
|34,7773
|% 0,51
|
|Sterlin
|40,1046
|40,3056
|% -0,53
|
|Frank
|34,9817
|35,1571
|% -0,88
|
|Riyal
|8,4339
|8,4762
|% -0,72
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,99
|27,02
|% 0,66
|
|Platin
|941,41
|942,91
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.036,45
|1.039,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,33
|89,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.293,76
|2.294,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:21
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17:36IDGYO
Yüzde 5.17 oranında artışla 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 029, 523 adet işlem
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17:34XU030
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17:33VAKBN
Yüzde 9.08 oranında artışla 15.86 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 150, 732 adet işlem
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17:31BNTAS
Yüzde 9.94 oranında artışla 13.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 626, 171 adet işlem