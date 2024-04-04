AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
04.04.2024 14:53
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılımcı Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267079
BIST
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17:229.107
En Düşük
|Değişim
|: 1,81%
|| 161,53
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
17:2231,8884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0659
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8032
17:2234,7750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1747
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,8029
En Düşük
34,5948
17:222.350,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -12,78
|Açılış
|: 2.350,44
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.336,89
BIST En Aktif Hisseler17:22
|GRNYO
|10,78
|75.291.109
|% 10,00
|
|SEKUR
|14,74
|45.333.010
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|111.649.693
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|PATEK
|106,00
|1.092.259.894
|% -9,94
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|ALVES
|53,60
|509.243.360
|% -9,15
|
|THYAO
|292,75
|20.899.514.453
|% -2,42
|
|ISCTR
|12,48
|7.904.346.904
|% 7,22
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|YKBNK
|28,88
|5.285.336.836
|% 4,79
|
|AKBNK
|51,80
|3.957.765.153
|% 5,20
|
|ISCTR
|12,48
|7.904.346.904
|% 7,22
|
|ZOREN
|5,35
|1.060.889.037
|% -0,93
|
|YKBNK
|28,88
|5.285.336.836
|% 4,79
|
|EKGYO
|9,24
|1.295.339.948
|% 2,67
|
|AKENR
|16,93
|2.237.545.313
|% 0,24
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8807
|31,8884
|% -0,21
|
|Euro
|34,7443
|34,7750
|% 0,50
|
|Sterlin
|40,1030
|40,3040
|% -0,53
|
|Frank
|34,9778
|35,1532
|% -0,90
|
|Riyal
|8,4339
|8,4762
|% -0,72
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,04
|27,07
|% 0,66
|
|Platin
|942,02
|943,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.035,97
|1.038,80
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,29
|89,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.295,06
|2.295,39
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:22
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17:37PARSN
Yüzde 5.80 oranında artışla 100.40 lira fiyatla işlem gören hissede 655, 025 adet işlem
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17:36IDGYO
Yüzde 5.17 oranında artışla 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 029, 523 adet işlem
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17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 209, 41 artarak (% 2.16 ) 9, 907
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17:34XU100
Endeks 9, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 98, 416.00 milyon TL de
-
17:33VAKBN
Yüzde 9.08 oranında artışla 15.86 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 150, 732 adet işlem