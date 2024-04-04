AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
04.04.2024 14:53
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılımcı Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267082
BIST
'
17:249.100
En Düşük
|Değişim
|: 1,72%
|| 153,76
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
17:2431,8901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0642
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8032
17:2434,7779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1776
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,8029
En Düşük
34,5948
17:242.350,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -12,42
|Açılış
|: 2.350,81
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.336,89
BIST En Aktif Hisseler17:23
|KARYE
|40,70
|111.763.612
|% 10,00
|
|SEKUR
|14,74
|45.895.813
|% 10,00
|
|GRNYO
|10,78
|75.292.133
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|PATEK
|106,00
|1.108.893.626
|% -9,94
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|ALVES
|53,60
|511.644.680
|% -9,15
|
|THYAO
|293,50
|21.020.631.244
|% -2,17
|
|ISCTR
|12,28
|8.111.677.620
|% 5,50
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|YKBNK
|28,54
|5.402.111.063
|% 3,56
|
|AKBNK
|51,60
|4.091.215.171
|% 4,79
|
|ISCTR
|12,28
|8.111.677.620
|% 5,50
|
|ZOREN
|5,34
|1.063.347.494
|% -1,11
|
|YKBNK
|28,54
|5.402.111.063
|% 3,56
|
|EKGYO
|9,25
|1.301.592.148
|% 2,78
|
|AKENR
|16,85
|2.244.163.244
|% -0,24
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8829
|31,8880
|% -0,21
|
|Euro
|34,7434
|34,7678
|% 0,48
|
|Sterlin
|40,0904
|40,2913
|% -0,56
|
|Frank
|34,9662
|35,1415
|% -0,93
|
|Riyal
|8,4341
|8,4763
|% -0,72
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,09
|27,13
|% 0,66
|
|Platin
|942,59
|944,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.032,48
|1.035,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,25
|89,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.297,66
|2.297,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:37PARSN
Yüzde 5.80 oranında artışla 100.40 lira fiyatla işlem gören hissede 655, 025 adet işlem
-
17:36IDGYO
Yüzde 5.17 oranında artışla 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 029, 523 adet işlem
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 209, 41 artarak (% 2.16 ) 9, 907
-
17:34XU100
Endeks 9, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 98, 416.00 milyon TL de
-
17:33VAKBN
Yüzde 9.08 oranında artışla 15.86 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 150, 732 adet işlem