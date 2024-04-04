AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.04.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarKatılımcı Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267085BIST