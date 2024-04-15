AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.04.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarOperasyonel faaliyetlerdeki teknik aksaklıktan dolayı gecikmeli bildirilen nakit ihbarı kaynaklı kasa açığını karşlamak için aşağıda bilgileri yer alan avansın bir günlük kullandırılmasına karar verilmiştir.Kullanım Tarihi: 09/04/2024Geri Ödeme Tarihi: 15/04/2024Ana para:1.603.000,00 TLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271981BIST