AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
10.02.2020 08:30
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817821
BIST
18:05121.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
0
En Düşük
0
18:056,0072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0091
|Açılış
|: 6,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9940
|
6,0130
En Düşük
5,9746
18:056,5832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0054
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5650
|
6,5913
En Düşük
6,5480
18:05303,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,36
|Açılış
|: 303,39
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,92
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|15,56
|15.619.369
|% 0,00
|
|KFEIN
|15,56
|15.619.369
|% 0,00
|
|KFEIN
|15,56
|15.619.369
|% 0,00
|
|KFEIN
|15,56
|15.619.369
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7312
|7,7700
|% 0,03
|
|Frank
|6,1250
|6,1619
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5973
|1,6053
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|0,89
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,75
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,48
|54,48
|0,03
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59IHGZT
Yüzde -5.43 oranında düşüşle 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 545 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1347 kaybederek (% -0.92 ) 145, 312
-
17:56XU100
Endeks 121, 359 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 9, 814.00 milyon TL de
-
17:51XU100
Endeks 121, 305 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 9, 649.00 milyon TL de
-
17:51TEKTU
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 546, 915 adet işlem