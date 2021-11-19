AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
19.11.2021 10:13
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
İçtüzük Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978603
BIST
10:251.758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 20,68
|Açılış
|: 1.749
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|Önceki Kapanış
|: 1.737
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1.759
En Düşük
1.749
10:2510,8976
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,1384
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,1688
En Düşük
10,8299
10:2512,3812
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -0,1834
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,6953
En Düşük
12,3010
10:25650,53
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -9,97
|Açılış
|: 650,53
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|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
650,45
BIST En Aktif Hisseler10:25
|PRKAB
|49,22
|43.464.585
|% 9,96
|
|RALYH
|10,90
|24.274.357
|% 8,03
|
|TETMT
|202,80
|3.859.894
|% 6,46
|
|ELITE
|19,25
|20.783.553
|% 6,06
|
|SANFM
|27,70
|2.322.124
|% 4,84
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|ULAS
|3,76
|489.823
|% -4,08
|
|ARMDA
|51,25
|54.239
|% -3,67
|
|MERCN
|13,28
|16.599.386
|% -3,21
|
|GMTAS
|2,28
|1.738.546
|% -2,98
|
|TSPOR
|8,37
|117.764.024
|% 1,21
|
|KOZAL
|122,10
|67.024.622
|% 0,99
|
|BASGZ
|15,51
|61.038.781
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|53.596.962
|% 1,86
|
|BIMAS
|67,25
|36.542.151
|% 0,45
|
|ADESE
|1,07
|27.108.065
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|53.596.962
|% 1,86
|
|ODAS
|1,58
|28.250.492
|% 1,94
|
|HALKB
|4,82
|36.453.304
|% 1,26
|
|CEMAS
|1,20
|6.392.897
|% 0,84
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,8849
|10,8976
|% -1,25
|
|Euro
|12,3669
|12,3812
|% -1,46
|
|Sterlin
|14,6662
|14,7398
|% -1,29
|
|Frank
|11,7161
|11,7867
|% -1,40
|
|Riyal
|2,8947
|2,9092
|% -1,36
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-1,92
|
|Altın Gr.
|652
|652
|-8,74
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,71
|8,72
|-0,09
|
|B. Petrol
|82,07
|82,07
|0,83
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