AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
19.11.2021 10:39
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978645
BIST
12:551.747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
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|: 1.749
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.743
12:5511,0872
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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11,1688
En Düşük
10,8299
12:5512,5275
En Yüksek
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668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler12:55
|DURDO
|15,84
|21.745.989
|% 10,00
|
|FRIGO
|2,86
|30.704.215
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|18.265.239
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|8.961.887
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|93.850.237
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,02
|305.879.262
|% -9,61
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|DOCO
|974,90
|23.933.364
|% -4,01
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|GMTAS
|2,26
|3.448.530
|% -3,83
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|KRDMD
|8,29
|1.375.138.026
|% 5,74
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|GARAN
|12,25
|831.610.340
|% 0,08
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|THYAO
|17,66
|803.167.768
|% -1,89
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|SISE
|11,17
|676.377.243
|% 0,54
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|YKBNK
|3,55
|634.513.133
|% -1,39
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|YKBNK
|3,55
|634.513.133
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,29
|1.375.138.026
|% 5,74
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|EKGYO
|2,20
|201.166.626
|% 2,33
|
|TSKB
|1,57
|140.528.705
|% -0,63
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|DOHOL
|3,05
|268.347.052
|% 3,74
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|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0765
|11,0872
|% 0,46
|
|Euro
|12,5126
|12,5275
|% -0,30
|
|Sterlin
|14,8559
|14,9304
|% -0,01
|
|Frank
|11,9379
|12,0098
|% 0,46
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|Riyal
|2,9496
|2,9644
|% 0,52
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|12:55
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.863
|1.864
|2,76
|
|Altın Gr.
|666
|666
|5,85
|
|Cumhuriyet
|4.388
|4.455
|3,00
|
|Tam
|4.371
|4.482
|-2,53
|
|Yarım
|2.113
|2.168
|-1,23
|
|Çeyrek
|1.060
|1.084
|-0,61
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|Gümüş.Ons
|24,87
|24,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,88
|8,89
|0,08
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|B. Petrol
|80,35
|80,35
|-0,89
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