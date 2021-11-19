AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
19.11.2021 10:42
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978651
BIST
11:031.752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 15,44
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.746
11:0310,9558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0802
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,1688
En Düşük
10,8299
11:0312,4331
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,1315
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,6953
En Düşük
12,3010
11:03655,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -5,43
|Açılış
|: 655,55
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler11:01
|TETMT
|209,50
|8.230.528
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|54.449.701
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|996.307
|% 9,95
|
|RALYH
|11,09
|35.776.254
|% 9,91
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|63.745.162
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,65
|135.462.795
|% -5,54
|
|GMTAS
|2,24
|2.335.035
|% -4,68
|
|KLKIM
|16,89
|24.549.575
|% -4,14
|
|KRDMD
|8,09
|654.728.068
|% 3,19
|
|GARAN
|12,24
|492.139.842
|% 0,00
|
|SISE
|11,16
|404.364.601
|% 0,45
|
|YKBNK
|3,59
|337.754.333
|% -0,28
|
|THYAO
|18,02
|306.018.037
|% 0,11
|
|YKBNK
|3,59
|337.754.333
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,09
|654.728.068
|% 3,19
|
|TSKB
|1,58
|91.699.167
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,03
|163.979.269
|% 3,06
|
|GARAN
|12,24
|492.139.842
|% 0,00
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9530
|10,9582
|% -0,70
|
|Euro
|12,4243
|12,4384
|% -1,00
|
|Sterlin
|14,7859
|14,8600
|% -0,49
|
|Frank
|11,8065
|11,8776
|% -0,64
|
|Riyal
|2,9210
|2,9357
|% -0,46
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-3,10
|
|Altın Gr.
|652
|652
|-8,50
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,73
|8,74
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|0,82
|
Seans Raporu
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, PRKAB, CELHA, DITAS, RALYH, DOBUR
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11:12
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERCN, CASA