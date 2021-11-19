AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
19.11.2021 10:47
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978656
BIST
11:021.752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 14,85
|Açılış
|: 1.749
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|Önceki Kapanış
|: 1.737
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1.759
En Düşük
1.746
11:0210,9574
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 11,1000
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|Önceki Kapanış
|: 10,6200
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11,1688
En Düşük
10,8299
11:0212,4381
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
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|Açılış
|: 12,5800
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|Önceki Kapanış
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12,6953
En Düşük
12,3010
11:02655,64
En Yüksek
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|Açılış
|: 655,64
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|Önceki Kapanış
|: 660,50
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668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler11:02
|TETMT
|209,50
|8.394.142
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|55.586.733
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|998.676
|% 9,95
|
|RALYH
|11,09
|35.885.668
|% 9,91
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|64.298.467
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,65
|135.462.795
|% -5,54
|
|GMTAS
|2,23
|2.416.089
|% -5,11
|
|ULAS
|3,77
|715.510
|% -3,83
|
|KRDMD
|8,11
|691.758.286
|% 3,44
|
|GARAN
|12,19
|546.818.524
|% -0,41
|
|SISE
|11,18
|417.150.910
|% 0,63
|
|YKBNK
|3,59
|358.327.622
|% -0,28
|
|THYAO
|18,01
|323.557.801
|% 0,06
|
|YKBNK
|3,59
|358.327.622
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,11
|691.758.286
|% 3,44
|
|TSKB
|1,58
|93.627.339
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,04
|164.662.115
|% 3,40
|
|EKGYO
|2,18
|102.715.056
|% 1,40
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9542
|10,9574
|% -0,71
|
|Euro
|12,4232
|12,4381
|% -1,01
|
|Sterlin
|14,7603
|14,8344
|% -0,66
|
|Frank
|11,7919
|11,8629
|% -0,77
|
|Riyal
|2,9166
|2,9313
|% -0,61
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-2,84
|
|Altın Gr.
|651
|651
|-9,51
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,83
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,70
|8,71
|-0,10
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|B. Petrol
|82,06
|82,06
|0,82
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