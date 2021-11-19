AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
19.11.2021 10:49
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978659
BIST
12:051.751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 13,83
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.746
12:0511,0059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0301
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
12:0512,4649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0997
|Açılış
|: 12,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
12:05655,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -4,89
|Açılış
|: 655,60
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler12:05
|FRIGO
|2,86
|30.212.518
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|8.750.921
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|58.490.122
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|1.220.612
|% 9,95
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|93.493.705
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,35
|211.089.223
|% -7,48
|
|SERVE
|12,75
|15.504
|% -3,41
|
|GMTAS
|2,27
|3.076.845
|% -3,40
|
|KRDMD
|8,18
|957.388.012
|% 4,34
|
|GARAN
|12,22
|714.995.702
|% -0,16
|
|SISE
|11,19
|563.180.067
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,59
|487.575.906
|% -0,28
|
|THYAO
|17,95
|467.969.745
|% -0,28
|
|YKBNK
|3,59
|487.575.906
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,18
|957.388.012
|% 4,34
|
|TSKB
|1,57
|117.403.845
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,18
|141.778.025
|% 1,40
|
|DOHOL
|3,04
|187.859.391
|% 3,40
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9877
|11,0059
|% -0,27
|
|Euro
|12,4426
|12,4649
|% -0,79
|
|Sterlin
|14,7446
|14,8185
|% -0,76
|
|Frank
|11,8112
|11,8824
|% -0,60
|
|Riyal
|2,9260
|2,9407
|% -0,29
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-7,80
|
|Altın Gr.
|656
|656
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|4.335
|4.401
|-51,00
|
|Tam
|4.314
|4.424
|-60,86
|
|Yarım
|2.085
|2.140
|-29,44
|
|Çeyrek
|1.046
|1.070
|-14,72
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,76
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,75
|8,76
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,62
|81,62
|0,38
|
Seans Raporu
12:05
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12:17XU100
Endeks 1, 749 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 9, 339.00 milyon TL de
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12:17OZKGY
Yüzde 4.92 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 023, 626 adet işlem
-
12:17OZKGY
Yüzde 4.92 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 023, 626 adet işlem
-
12:16GOZDE
Yüzde 6.58 oranında artışla 8.75 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 378, 716 adet işlem
-
12:15OZKGY
Yüzde 4.73 oranında artışla 5.53 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 975, 126 adet işlem