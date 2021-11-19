AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
19.11.2021 10:37
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978642
BIST
11:501.749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 11,73
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.746
11:5011,0096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0264
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
11:5012,4713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0933
|Açılış
|: 12,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
11:50655,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -5,21
|Açılış
|: 655,32
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler11:50
|FRIGO
|2,86
|29.921.619
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|8.716.353
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|58.321.051
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|1.211.792
|% 9,95
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|93.230.675
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,35
|204.090.184
|% -7,48
|
|ULAS
|3,75
|1.026.980
|% -4,34
|
|GMTAS
|2,25
|3.055.727
|% -4,26
|
|KRDMD
|8,16
|899.843.035
|% 4,08
|
|GARAN
|12,22
|705.108.671
|% -0,16
|
|SISE
|11,18
|553.820.264
|% 0,63
|
|YKBNK
|3,58
|466.895.990
|% -0,56
|
|THYAO
|17,98
|458.803.973
|% -0,11
|
|YKBNK
|3,58
|466.895.990
|% -0,56
|
|KRDMD
|8,16
|899.843.035
|% 4,08
|
|TSKB
|1,57
|116.382.690
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,19
|138.339.540
|% 1,86
|
|DOHOL
|3,04
|186.764.675
|% 3,40
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9963
|11,0096
|% -0,24
|
|Euro
|12,4455
|12,4713
|% -0,74
|
|Sterlin
|14,7600
|14,8340
|% -0,66
|
|Frank
|11,7944
|11,8655
|% -0,74
|
|Riyal
|2,9204
|2,9351
|% -0,48
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-6,97
|
|Altın Gr.
|656
|656
|-4,85
|
|Cumhuriyet
|4.322
|4.387
|-65,00
|
|Tam
|4.304
|4.413
|-71,45
|
|Yarım
|2.080
|2.135
|-34,56
|
|Çeyrek
|1.043
|1.067
|-17,28
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,74
|8,75
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,86
|81,86
|0,62
|
Seans Raporu
11:50
daha fazla
-
12:00BERA
Yüzde 7.79 oranında artışla 11.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 622, 853 adet işlem
-
11:59FRIGO
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 550, 185 adet işlem
-
11:58GOODY
Yüzde 4.03 oranında artışla 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 588, 450 adet işlem
-
11:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, FROTO, TTKOM
-
11:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 29 artarak (% 0.47 ) 1, 553