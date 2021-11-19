AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
19.11.2021 10:52
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978663
BIST
11:511.748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 11,56
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.746
11:5111,0093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0267
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
11:5112,4631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,1015
|Açılış
|: 12,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
11:51655,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -4,99
|Açılış
|: 655,50
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler11:51
|FRIGO
|2,86
|29.866.579
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|8.716.353
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|58.320.313
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|1.211.792
|% 9,95
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|93.158.835
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,33
|203.313.575
|% -7,61
|
|ULAS
|3,75
|1.026.980
|% -4,34
|
|SERVE
|12,75
|15.504
|% -3,41
|
|KRDMD
|8,14
|896.609.363
|% 3,83
|
|GARAN
|12,21
|702.241.696
|% -0,25
|
|SISE
|11,18
|553.632.365
|% 0,63
|
|YKBNK
|3,59
|466.775.876
|% -0,28
|
|THYAO
|17,97
|452.912.086
|% -0,17
|
|YKBNK
|3,59
|466.775.876
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,14
|896.609.363
|% 3,83
|
|TSKB
|1,57
|107.385.182
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,18
|138.331.724
|% 1,40
|
|DOHOL
|3,03
|186.714.517
|% 3,06
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9983
|11,0093
|% -0,24
|
|Euro
|12,4495
|12,4631
|% -0,81
|
|Sterlin
|14,7551
|14,8291
|% -0,69
|
|Frank
|11,7916
|11,8627
|% -0,77
|
|Riyal
|2,9199
|2,9346
|% -0,50
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|-8,35
|
|Altın Gr.
|655
|655
|-5,63
|
|Cumhuriyet
|4.322
|4.387
|-65,00
|
|Tam
|4.304
|4.414
|-70,93
|
|Yarım
|2.080
|2.135
|-34,31
|
|Çeyrek
|1.043
|1.068
|-17,15
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,74
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|8,73
|8,74
|-0,07
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|0,53
|
Seans Raporu
11:51
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12:02XU100
Endeks 1, 748 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 8, 873.00 milyon TL de
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12:01DITAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 25.20 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 919 adet işlem
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12:00BERA
Yüzde 7.79 oranında artışla 11.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 622, 853 adet işlem
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11:59FRIGO
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 550, 185 adet işlem
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11:58GOODY
Yüzde 4.03 oranında artışla 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 588, 450 adet işlem