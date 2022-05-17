AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
17.05.2022 08:48
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030726
BIST
10:272.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,66
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.407
En Düşük
2.393
10:2715,8618
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 0,3207
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,8678
En Düşük
15,5343
10:2716,6394
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 0,3992
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,6394
En Düşük
16,2212
10:27925,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 14,23
|Açılış
|: 925,24
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
926,88
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler10:25
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|ORCAY
|19,62
|61.689.808
|% 8,40
|
|IMASM
|37,54
|27.004.066
|% 6,47
|
|TMPOL
|20,18
|30.070.566
|% 6,38
|
|IHAAS
|26,88
|915.858
|% 5,91
|
|GZNMI
|32,80
|2.514.776
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|2.634.535
|% -9,92
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|EMNIS
|22,94
|43.173
|% -4,81
|
|MRGYO
|1,29
|12.014.679
|% -4,44
|
|THYAO
|42,78
|458.098.854
|% 0,14
|
|SISE
|19,73
|393.722.723
|% 2,23
|
|KRDMD
|14,95
|258.381.756
|% 0,27
|
|GARAN
|14,88
|230.950.053
|% -0,60
|
|TUPRS
|260,30
|199.339.596
|% 1,40
|
|EKGYO
|2,63
|119.989.023
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,34
|194.756.521
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,78
|103.896.616
|% 1,89
|
|SISE
|19,73
|393.722.723
|% 2,23
|
|KRDMD
|14,95
|258.381.756
|% 0,27
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8533
|15,8711
|% 2,12
|
|Euro
|16,6034
|16,6436
|% 2,48
|
|Sterlin
|19,5104
|19,6082
|% 2,24
|
|Frank
|15,7177
|15,8124
|% 1,79
|
|Riyal
|4,1936
|4,2146
|% 1,57
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,14
|
|Altın Gr.
|924
|924
|13,17
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,93
|0,12
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,15
|
Seans Raporu
10:25
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10:41ORCAY
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Endeks 2, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 4, 643.00 milyon TL de
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10:40TMPOL
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10:39PENTA
Yüzde 4.55 oranında artışla 356.50 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 789 adet işlem