AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.11.2021 10:31
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978633
BIST
11:451.747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 10,15
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.746
11:4511,0142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0218
|Açılış
|: 10,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
11:4512,4783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0863
|Açılış
|: 12,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
11:45655,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -4,85
|Açılış
|: 655,65
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler11:45
|TETMT
|209,50
|8.705.250
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|58.216.656
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|1.188.886
|% 9,95
|
|SANFM
|29,04
|9.761.127
|% 9,92
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|92.974.153
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,38
|195.464.336
|% -7,29
|
|GMTAS
|2,25
|3.035.182
|% -4,26
|
|ULAS
|3,77
|912.863
|% -3,83
|
|KRDMD
|8,15
|873.544.983
|% 3,95
|
|GARAN
|12,23
|662.862.815
|% -0,08
|
|SISE
|11,18
|540.096.970
|% 0,63
|
|THYAO
|17,97
|435.536.469
|% -0,17
|
|YKBNK
|3,59
|430.777.974
|% -0,28
|
|YKBNK
|3,59
|430.777.974
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,15
|873.544.983
|% 3,95
|
|EKGYO
|2,18
|137.245.009
|% 1,40
|
|TSKB
|1,57
|98.480.480
|% -0,63
|
|DOHOL
|3,03
|184.353.029
|% 3,06
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0050
|11,0142
|% -0,20
|
|Euro
|12,4628
|12,4783
|% -0,69
|
|Sterlin
|14,7517
|14,8257
|% -0,72
|
|Frank
|11,7879
|11,8589
|% -0,80
|
|Riyal
|2,9178
|2,9324
|% -0,57
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-6,17
|
|Altın Gr.
|652
|652
|-8,31
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|8,72
|8,73
|-0,08
|
|B. Petrol
|82,00
|82,00
|0,76
|
Seans Raporu
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