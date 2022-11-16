AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.11.2022 16:39
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080407
BIST
17:164.733
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 75,92
|Açılış
|: 4.702
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|Önceki Kapanış
|: 4.657
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4.784
En Düşük
4.651
17:1618,6158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
17:1619,3755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1041
|Açılış
|: 19,4100
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|Önceki Kapanış
|: 19,4900
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19,4349
En Düşük
19,2248
17:161.064,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,14
|Açılış
|: 1.064,62
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|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler17:16
|KONTR
|215,60
|2.769.649.110
|% 10,00
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|CONSE
|11,44
|380.761.995
|% 10,00
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|BURVA
|44,44
|33.211.827
|% 10,00
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|ALBRK
|3,08
|224.428.002
|% 10,00
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|ORGE
|31,26
|161.203.314
|% 9,99
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|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
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|MNDRS
|8,92
|140.104.976
|% -9,99
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|ALCTL
|91,55
|355.616.737
|% -9,98
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|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
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|DOGUB
|8,60
|22.368.580
|% -9,95
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|THYAO
|106,10
|8.331.988.504
|% -2,66
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|YKBNK
|11,51
|7.586.827.272
|% 6,67
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|ISCTR
|10,29
|6.300.122.369
|% 5,76
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|AKBNK
|17,17
|6.084.286.920
|% 6,05
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|EREGL
|37,48
|5.302.305.449
|% -0,32
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|YKBNK
|11,51
|7.586.827.272
|% 6,67
|
|ISCTR
|10,29
|6.300.122.369
|% 5,76
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|SKBNK
|2,42
|1.371.878.860
|% 3,42
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|EKGYO
|5,63
|2.988.566.735
|% 1,26
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|TSKB
|3,42
|1.652.576.599
|% 4,91
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|17:16
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,6083
|18,6158
|% 0,08
|
|Euro
|19,3679
|19,3755
|% 0,54
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|Sterlin
|22,0483
|22,1589
|% 0,22
|
|Frank
|19,6972
|19,8158
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9369
|4,9617
|% 0,04
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|17:16
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-1,23
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.065
|1,14
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.064
|7.183
|-12,00
|
|Yarım
|3.430
|3.512
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.715
|1.755
|-3,00
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|Gümüş.Ons
|21,66
|21,69
|0,09
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|Gümüş Gr.
|12,97
|13,00
|0,08
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|B. Petrol
|92,23
|92,23
|-1,63
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