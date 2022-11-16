AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.11.2022 16:39
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080408
BIST
16:564.715
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 58,40
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
16:5618,6170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
16:5619,3656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0942
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
16:561.063,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.063,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler16:53
|FONET
|16,18
|151.818.984
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|86.865.671
|% 9,99
|
|HEDEF
|15,43
|31.428.356
|% 9,98
|
|KLRHO
|28,00
|119.582.536
|% 9,98
|
|YEOTK
|109,20
|215.121.135
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|CASA
|135,80
|1.410.556
|% -9,04
|
|ORMA
|58,40
|288.193
|% -7,30
|
|TMPOL
|29,32
|31.360.970
|% -6,86
|
|KONTR
|214,00
|2.627.132.436
|% 9,18
|
|ODAS
|11,86
|2.400.012.095
|% -3,73
|
|PGSUS
|373,70
|850.239.591
|% -1,66
|
|ENJSA
|26,18
|767.406.079
|% -4,52
|
|JANTS
|149,90
|686.797.695
|% 8,47
|
|ODAS
|11,86
|2.400.012.095
|% -3,73
|
|HLGYO
|4,26
|300.974.869
|% -0,47
|
|MOBTL
|3,37
|188.612.164
|% 4,33
|
|IHLGM
|1,04
|49.319.885
|% -2,80
|
|SEGYO
|2,14
|88.698.069
|% 5,42
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6068
|18,6197
|% 0,10
|
|Euro
|19,3560
|19,3663
|% 0,49
|
|Sterlin
|22,0155
|22,1260
|% 0,07
|
|Frank
|19,6650
|19,7835
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9368
|4,9616
|% 0,04
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,73
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.064
|0,09
|
|Cumhuriyet
|7.093
|7.200
|7,00
|
|Tam
|7.059
|7.174
|-21,00
|
|Yarım
|3.428
|3.508
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.714
|1.753
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,69
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,94
|12,95
|0,04
|
|B. Petrol
|93,27
|93,27
|-0,59
|
Seans Raporu
16:53
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17:08OSMEN
Yüzde 5.32 oranında artışla 51.25 lira fiyatla işlem gören hissede 240, 336 adet işlem
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17:07XU030
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17:07XU100
Endeks 4, 718 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 116, 367.00 milyon TL de
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17:07TSKB
Yüzde 4.91 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 625, 876 adet işlem
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17:06AZTEK
Yüzde 7.36 oranında artışla 28.88 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 021, 533 adet işlem