AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.11.2022 16:39
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080410
BIST
16:314.688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 30,63
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
16:3118,6159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0144
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
16:3119,3882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1168
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
16:311.063,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,37
|Açılış
|: 1.063,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler16:30
|ALBRK
|3,08
|224.140.651
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|31.404.296
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|86.842.869
|% 9,99
|
|HEDEF
|15,43
|31.418.558
|% 9,98
|
|PRDGS
|11,58
|176.885.907
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|139.769.433
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|353.971.400
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.001.489
|% -9,95
|
|THYAO
|105,00
|7.663.204.121
|% -3,67
|
|YKBNK
|11,35
|7.054.268.680
|% 5,19
|
|ISCTR
|10,17
|5.934.698.130
|% 4,52
|
|AKBNK
|17,00
|5.667.064.864
|% 5,00
|
|EREGL
|37,46
|4.983.290.821
|% -0,37
|
|YKBNK
|11,35
|7.054.268.680
|% 5,19
|
|ISCTR
|10,17
|5.934.698.130
|% 4,52
|
|SKBNK
|2,40
|1.315.131.887
|% 2,56
|
|EKGYO
|5,61
|2.820.152.119
|% 0,90
|
|TSKB
|3,39
|1.588.695.922
|% 3,99
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6042
|18,6111
|% 0,05
|
|Euro
|19,3643
|19,3761
|% 0,54
|
|Sterlin
|22,1053
|22,2161
|% 0,48
|
|Frank
|19,7067
|19,8254
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9379
|4,9627
|% 0,06
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|1,38
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|1,87
|
|Cumhuriyet
|7.093
|7.200
|7,00
|
|Tam
|7.070
|7.184
|-11,00
|
|Yarım
|3.434
|3.512
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.717
|1.756
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,04
|13,06
|0,15
|
|B. Petrol
|93,32
|93,32
|-0,54
|
Seans Raporu
16:30
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16:43ESCOM
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16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 46 artarak (% 0.84 ) 4, 135
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16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, YYAPI, ALBRK, MIATK, PRDGS, KLMSN, SMRTG, AKENR, IEYHO, YEOTK
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16:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MNDRS, ALCTL, ZEDUR, DOGUB, SNGYO, KERVN
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16:42
KONTR, MEDTR, VAKBN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında