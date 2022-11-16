AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.11.2022 16:40
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080413
BIST
17:004.717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 59,50
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
17:0018,6177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0162
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
17:0019,3790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1076
|Açılış
|: 19,4105
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
17:001.064,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.064,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler16:58
|BURVA
|44,44
|32.023.092
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|224.336.976
|% 10,00
|
|ORGE
|31,26
|159.279.118
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|86.938.282
|% 9,99
|
|FONET
|16,18
|152.023.823
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|140.017.373
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|354.613.807
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.350.684
|% -9,95
|
|THYAO
|105,80
|8.009.934.977
|% -2,94
|
|YKBNK
|11,52
|7.407.482.484
|% 6,77
|
|ISCTR
|10,30
|6.166.088.147
|% 5,86
|
|AKBNK
|17,22
|5.938.397.717
|% 6,36
|
|EREGL
|37,50
|5.209.753.000
|% -0,27
|
|YKBNK
|11,52
|7.407.482.484
|% 6,77
|
|ISCTR
|10,30
|6.166.088.147
|% 5,86
|
|SKBNK
|2,42
|1.346.989.050
|% 3,42
|
|EKGYO
|5,63
|2.943.304.796
|% 1,26
|
|TSKB
|3,41
|1.631.322.247
|% 4,60
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6101
|18,6156
|% 0,08
|
|Euro
|19,3567
|19,3690
|% 0,51
|
|Sterlin
|22,0147
|22,1251
|% 0,07
|
|Frank
|19,6673
|19,7858
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9356
|4,9603
|% 0,02
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|0,25
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|0,30
|
|Cumhuriyet
|7.091
|7.198
|5,00
|
|Tam
|7.065
|7.179
|-16,00
|
|Yarım
|3.431
|3.510
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.715
|1.754
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,70
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,94
|12,96
|0,04
|
|B. Petrol
|92,67
|92,67
|-1,19
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:13DESA
Yüzde 9.07 oranında artışla 50.50 lira fiyatla işlem gören hissede 987, 768 adet işlem
-
17:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ASELS, AKSEN
-
17:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, TOASO
-
17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 57 artarak (% 1.39 ) 4, 158
-
17:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, SMRTG, GLRYH, YAYLA, FONET, INVES, ORGE, VAKBN, BRLSM, MEDTR