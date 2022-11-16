AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.11.2022 16:40
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080417
BIST
16:314.688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 30,63
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
16:3118,6106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
16:3119,3882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1168
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
16:311.063,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,37
|Açılış
|: 1.063,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler16:27
|ALBRK
|3,08
|224.133.499
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|31.404.296
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|86.840.058
|% 9,99
|
|HEDEF
|15,43
|31.386.418
|% 9,98
|
|YEOTK
|109,20
|213.691.161
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|139.767.791
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|353.941.189
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|21.996.699
|% -9,95
|
|THYAO
|105,20
|7.605.318.665
|% -3,49
|
|YKBNK
|11,32
|7.023.499.893
|% 4,91
|
|ISCTR
|10,18
|5.916.840.625
|% 4,62
|
|AKBNK
|16,99
|5.627.710.244
|% 4,94
|
|EREGL
|37,46
|4.936.949.004
|% -0,37
|
|YKBNK
|11,32
|7.023.499.893
|% 4,91
|
|ISCTR
|10,18
|5.916.840.625
|% 4,62
|
|SKBNK
|2,40
|1.313.888.748
|% 2,56
|
|EKGYO
|5,63
|2.798.981.157
|% 1,26
|
|TSKB
|3,39
|1.584.530.375
|% 3,99
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6086
|18,6119
|% 0,06
|
|Euro
|19,3632
|19,3718
|% 0,52
|
|Sterlin
|22,0981
|22,2089
|% 0,45
|
|Frank
|19,7139
|19,8326
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9372
|4,9620
|% 0,05
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-2,04
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|0,91
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.064
|7.177
|-18,00
|
|Yarım
|3.430
|3.509
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.715
|1.754
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,06
|0,15
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|-0,58
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 46 artarak (% 0.84 ) 4, 135
-
16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, YYAPI, ALBRK, MIATK, PRDGS, KLMSN, SMRTG, AKENR, IEYHO, YEOTK
-
16:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MNDRS, ALCTL, ZEDUR, DOGUB, SNGYO, KERVN
-
16:42
KONTR, MEDTR, VAKBN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:42
GSRAY, GMTAS, KONKA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında