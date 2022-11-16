AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.11.2022 16:40
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080420
BIST
16:564.717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 59,84
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
16:5618,6170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
16:5619,3656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0942
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
16:561.063,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.063,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler16:54
|BURVA
|44,44
|32.023.092
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|224.336.976
|% 10,00
|
|ORGE
|31,26
|159.240.234
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|86.885.174
|% 9,99
|
|FONET
|16,18
|151.818.984
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|139.999.979
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|354.496.257
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.339.366
|% -9,95
|
|THYAO
|105,80
|8.001.840.097
|% -2,94
|
|YKBNK
|11,55
|7.400.482.250
|% 7,04
|
|ISCTR
|10,31
|6.155.289.549
|% 5,96
|
|AKBNK
|17,23
|5.931.025.160
|% 6,42
|
|EREGL
|37,54
|5.202.591.297
|% -0,16
|
|YKBNK
|11,55
|7.400.482.250
|% 7,04
|
|ISCTR
|10,31
|6.155.289.549
|% 5,96
|
|SKBNK
|2,42
|1.346.361.807
|% 3,42
|
|EKGYO
|5,64
|2.941.322.243
|% 1,44
|
|TSKB
|3,43
|1.629.520.923
|% 5,21
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6099
|18,6139
|% 0,07
|
|Euro
|19,3588
|19,3686
|% 0,50
|
|Sterlin
|22,0168
|22,1272
|% 0,08
|
|Frank
|19,6613
|19,7798
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9360
|4,9608
|% 0,03
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-0,95
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|0,61
|
|Cumhuriyet
|7.093
|7.200
|7,00
|
|Tam
|7.062
|7.178
|-17,00
|
|Yarım
|3.430
|3.509
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.715
|1.754
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,94
|12,96
|0,04
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|-0,58
|
Seans Raporu
16:54
daha fazla
-
17:09TOASO
Yüzde 7.59 oranında artışla 123.30 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 166, 513 adet işlem
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17:08OSMEN
Yüzde 5.32 oranında artışla 51.25 lira fiyatla işlem gören hissede 240, 336 adet işlem
-
17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 84, 95 artarak (% 1.68 ) 5, 152
-
17:07XU100
Endeks 4, 718 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 116, 367.00 milyon TL de
-
17:07TSKB
Yüzde 4.91 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 625, 876 adet işlem