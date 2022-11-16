AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.11.2022 16:40
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080422
BIST
16:584.712
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 55,25
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
16:5818,6156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
16:5819,3690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0976
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
16:581.063,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.063,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler16:56
|BURVA
|44,44
|32.023.092
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|224.336.976
|% 10,00
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|ORGE
|31,26
|159.240.234
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|86.885.174
|% 9,99
|
|FONET
|16,18
|151.818.984
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|139.999.979
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|354.496.257
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.339.366
|% -9,95
|
|THYAO
|105,80
|8.001.840.097
|% -2,94
|
|YKBNK
|11,55
|7.400.482.250
|% 7,04
|
|ISCTR
|10,31
|6.155.289.549
|% 5,96
|
|AKBNK
|17,23
|5.931.025.160
|% 6,42
|
|EREGL
|37,54
|5.202.591.297
|% -0,16
|
|YKBNK
|11,55
|7.400.482.250
|% 7,04
|
|ISCTR
|10,31
|6.155.289.549
|% 5,96
|
|SKBNK
|2,42
|1.346.361.807
|% 3,42
|
|EKGYO
|5,64
|2.941.322.243
|% 1,44
|
|TSKB
|3,43
|1.629.520.923
|% 5,21
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6076
|18,6170
|% 0,08
|
|Euro
|19,3541
|19,3656
|% 0,49
|
|Sterlin
|22,0168
|22,1272
|% 0,08
|
|Frank
|19,6613
|19,7798
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9360
|4,9608
|% 0,03
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|1,18
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.065
|1,11
|
|Cumhuriyet
|7.099
|7.206
|13,00
|
|Tam
|7.070
|7.185
|-10,00
|
|Yarım
|3.433
|3.513
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.717
|1.756
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,69
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,96
|12,98
|0,07
|
|B. Petrol
|93,18
|93,18
|-0,68
|