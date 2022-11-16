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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

16.11.2022 16:40
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahname Değişikliği



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080423


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Çeyrek 1.717 1.756 -2,00  
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Gümüş Gr. 13,05 13,07 0,16  
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