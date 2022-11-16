AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.11.2022 16:40
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080423
BIST
16:434.717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 59,97
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
16:4318,6127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
16:4319,3435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0721
|Açılış
|: 19,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
16:431.064,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,17
|Açılış
|: 1.064,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler16:41
|ALBRK
|3,08
|224.208.127
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|31.596.126
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|86.842.869
|% 9,99
|
|HEDEF
|15,43
|31.421.197
|% 9,98
|
|MIATK
|143,40
|507.086.808
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|139.788.852
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|354.082.451
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.080.420
|% -9,95
|
|THYAO
|105,20
|7.735.344.754
|% -3,49
|
|YKBNK
|11,43
|7.116.961.188
|% 5,93
|
|ISCTR
|10,24
|5.990.569.180
|% 5,24
|
|AKBNK
|17,14
|5.759.175.938
|% 5,87
|
|EREGL
|37,56
|5.114.907.628
|% -0,11
|
|YKBNK
|11,43
|7.116.961.188
|% 5,93
|
|ISCTR
|10,24
|5.990.569.180
|% 5,24
|
|SKBNK
|2,39
|1.326.343.681
|% 2,14
|
|EKGYO
|5,62
|2.858.609.283
|% 1,08
|
|TSKB
|3,41
|1.598.827.872
|% 4,60
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6089
|18,6129
|% 0,06
|
|Euro
|19,3370
|19,3436
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,0495
|22,1601
|% 0,23
|
|Frank
|19,6749
|19,7934
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9370
|4,9618
|% 0,05
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|1,44
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|1,90
|
|Cumhuriyet
|7.093
|7.200
|7,00
|
|Tam
|7.070
|7.184
|-11,00
|
|Yarım
|3.433
|3.512
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.717
|1.756
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,07
|0,16
|
|B. Petrol
|93,18
|93,18
|-0,68
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:56EMKEL
Yüzde 5.13 oranında artışla 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 146, 927 adet işlem
-
16:54IHEVA
Yüzde 6.73 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 445, 677 adet işlem
-
16:53MTRKS
Yüzde 7.78 oranında artışla 38.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 562, 183 adet işlem
-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 11 artarak (% 1.46 ) 5, 141
-
16:52XU100
Endeks 4, 707 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 08 üstünde . İşlem hacmi 113, 511.00 milyon TL de