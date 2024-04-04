AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.04.2024 14:52
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267059
BIST
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17:269.114
En Düşük
|Değişim
|: 1,89%
|| 168,64
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
17:2631,8887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0656
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8032
17:2634,7674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1671
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,8029
En Düşük
34,5948
17:262.350,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -12,76
|Açılış
|: 2.350,46
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.336,89
BIST En Aktif Hisseler17:26
|GRNYO
|10,78
|75.292.920
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|111.764.833
|% 10,00
|
|SEKUR
|14,74
|45.895.813
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|PATEK
|106,00
|1.133.437.427
|% -9,94
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|ALVES
|53,75
|513.095.402
|% -8,90
|
|THYAO
|293,00
|21.278.522.722
|% -2,33
|
|ISCTR
|12,31
|8.165.376.610
|% 5,76
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|YKBNK
|28,52
|5.441.428.237
|% 3,48
|
|AKBNK
|51,50
|4.112.527.109
|% 4,59
|
|ISCTR
|12,31
|8.165.376.610
|% 5,76
|
|ZOREN
|5,34
|1.064.757.993
|% -1,11
|
|YKBNK
|28,52
|5.441.428.237
|% 3,48
|
|EKGYO
|9,28
|1.305.936.360
|% 3,11
|
|AKENR
|16,66
|2.251.308.891
|% -1,36
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8826
|31,8887
|% -0,21
|
|Euro
|34,7309
|34,7674
|% 0,48
|
|Sterlin
|40,0935
|40,2945
|% -0,56
|
|Frank
|34,9566
|35,1318
|% -0,96
|
|Riyal
|8,4341
|8,4763
|% -0,72
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,04
|27,07
|% 0,66
|
|Platin
|942,02
|943,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.035,97
|1.038,80
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,29
|89,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.295,06
|2.295,39
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:26
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, GRNYO, BOSSA, SEKUR, KERVN, DIRIT, YAYLA, KARYE, SNPAM, KSTUR
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17:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UZERB, EUKYO, PATEK