AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
10.02.2020 08:31
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817824
BIST
18:05121.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
0
En Düşük
0
18:056,0030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0133
|Açılış
|: 6,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9940
|
6,0130
En Düşük
5,9746
18:056,5797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0089
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5650
|
6,5913
En Düşük
6,5480
18:05303,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,13
|Açılış
|: 303,62
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,92
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|15,56
|15.619.369
|% 0,00
|
|KFEIN
|15,56
|15.619.369
|% 0,00
|
|KFEIN
|15,56
|15.619.369
|% 0,00
|
|KFEIN
|15,56
|15.619.369
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7351
|7,7739
|% 0,08
|
|Frank
|6,1271
|6,1640
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5979
|1,6059
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|0,93
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,00
|
|B. Petrol
|54,52
|54,52
|0,07
|
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