AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
01.03.2021 08:29
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913804
BIST
12:441.501
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 29,35
|Açılış
|: 1.492
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|Önceki Kapanış
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1.502
En Düşük
1.491
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,2996
12:448,8324
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 412,30
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416,86
En Düşük
410,91
BIST En Aktif Hisseler12:44
|TURGG
|165,00
|34.046.103
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|11.876.384
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|44.767.441
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|633.170
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|181.253
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.500,00
|67.500
|% -10,00
|
|ATSYH
|6,30
|162.924
|% -9,87
|
|UMPAS
|1,40
|42.375
|% -9,68
|
|DIRIT
|6,61
|208.294
|% -7,94
|
|TSPOR
|2,38
|36.150.308
|% -4,03
|
|SISE
|7,56
|1.233.719.897
|% 6,03
|
|THYAO
|13,77
|792.380.687
|% 2,08
|
|KOZAL
|131,60
|616.525.306
|% 1,86
|
|GARAN
|9,00
|506.744.878
|% 0,90
|
|GUBRF
|81,95
|452.659.852
|% 2,69
|
|SISE
|7,56
|1.233.719.897
|% 6,03
|
|EKGYO
|2,28
|202.351.392
|% 2,24
|
|IHLAS
|0,91
|57.513.193
|% 3,41
|
|KARSN
|4,17
|245.992.857
|% 2,96
|
|THYAO
|13,77
|792.380.687
|% 2,08
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3271
|7,3318
|% -1,25
|
|Euro
|8,8235
|8,8324
|% -1,53
|
|Sterlin
|10,2065
|10,2577
|% -1,01
|
|Frank
|8,0233
|8,0716
|% -1,31
|
|Riyal
|1,9517
|1,9615
|% -1,12
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|20,03
|
|Altın Gr.
|412
|412
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.784
|-52,00
|
|Tam
|2.729
|2.798
|-49,26
|
|Yarım
|1.319
|1.354
|-23,83
|
|Çeyrek
|662
|677
|-11,91
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,01
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|B. Petrol
|65,38
|65,38
|0,95
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