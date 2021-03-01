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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

01.03.2021 08:29



AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
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izahname




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913804


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Tam 2.729 2.798 -49,26  
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Çeyrek 662 677 -11,91  
Gümüş.Ons 26,81 26,85 0,28  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 -0,01  
B. Petrol 65,38 65,38 0,95  
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