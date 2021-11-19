AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
19.11.2021 10:40
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978648
BIST
12:131.752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 15,53
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.746
12:1311,1005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0645
|Açılış
|: 10,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
12:1312,5521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0125
|Açılış
|: 12,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
12:13655,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -4,90
|Açılış
|: 655,59
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler12:11
|FRIGO
|2,86
|30.289.678
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|8.762.653
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|58.574.879
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|1.220.612
|% 9,95
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|93.527.927
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,26
|219.504.908
|% -8,06
|
|SERVE
|12,75
|15.504
|% -3,41
|
|GMTAS
|2,27
|3.106.868
|% -3,40
|
|KRDMD
|8,27
|1.047.487.130
|% 5,48
|
|GARAN
|12,24
|723.262.425
|% 0,00
|
|SISE
|11,20
|571.515.748
|% 0,81
|
|YKBNK
|3,59
|498.350.686
|% -0,28
|
|THYAO
|17,95
|487.162.298
|% -0,28
|
|YKBNK
|3,59
|498.350.686
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,27
|1.047.487.130
|% 5,48
|
|TSKB
|1,58
|117.804.594
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|152.618.589
|% 1,86
|
|DOHOL
|3,05
|192.566.589
|% 3,74
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9896
|11,0064
|% -0,27
|
|Euro
|12,4394
|12,4614
|% -0,82
|
|Sterlin
|14,7603
|14,8343
|% -0,66
|
|Frank
|11,8097
|11,8808
|% -0,62
|
|Riyal
|2,9260
|2,9407
|% -0,29
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-6,99
|
|Altın Gr.
|655
|656
|-4,90
|
|Cumhuriyet
|4.335
|4.401
|-51,00
|
|Tam
|4.310
|4.420
|-65,12
|
|Yarım
|2.083
|2.138
|-31,50
|
|Çeyrek
|1.045
|1.069
|-15,75
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,76
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,75
|8,76
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,63
|81,63
|0,39
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 95 artarak (% 0.63 ) 1, 919
-
12:22XU100
Endeks 1, 751 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 9, 584.00 milyon TL de
-
12:22ARENA
Yüzde 7.27 oranında artışla 10.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 537, 821 adet işlem
-
12:20SELGD
Yüzde 8.33 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 569, 624 adet işlem
-
12:18BRISA
Yüzde 6.50 oranında artışla 26.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 951 adet işlem