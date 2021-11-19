AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
19.11.2021 10:43
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978653
BIST
11:251.751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 14,04
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.746
11:2510,9823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0537
|Açılış
|: 10,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
11:2512,4504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,1142
|Açılış
|: 12,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
11:25652,55
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -7,95
|Açılış
|: 652,55
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler11:24
|TETMT
|209,50
|8.639.257
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|57.751.084
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|1.168.877
|% 9,95
|
|RALYH
|11,09
|36.274.994
|% 9,91
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|92.354.788
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,38
|173.275.823
|% -7,29
|
|GMTAS
|2,24
|2.800.791
|% -4,68
|
|ULAS
|3,78
|852.928
|% -3,57
|
|KRDMD
|8,18
|822.436.497
|% 4,34
|
|GARAN
|12,26
|627.640.840
|% 0,16
|
|SISE
|11,18
|510.320.325
|% 0,63
|
|YKBNK
|3,60
|406.109.502
|% 0,00
|
|THYAO
|18,02
|396.630.601
|% 0,11
|
|YKBNK
|3,60
|406.109.502
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,18
|822.436.497
|% 4,34
|
|TSKB
|1,57
|97.634.682
|% -0,63
|
|DOHOL
|3,03
|181.446.406
|% 3,06
|
|GARAN
|12,26
|627.640.840
|% 0,16
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9588
|10,9715
|% -0,58
|
|Euro
|12,4229
|12,4378
|% -1,01
|
|Sterlin
|14,7137
|14,7875
|% -0,97
|
|Frank
|11,7447
|11,8154
|% -1,16
|
|Riyal
|2,9075
|2,9221
|% -0,92
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-6,17
|
|Altın Gr.
|652
|652
|-8,31
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|8,72
|8,73
|-0,08
|
|B. Petrol
|82,00
|82,00
|0,76
|