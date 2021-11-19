AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
19.11.2021 10:48
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978657
BIST
11:001.751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 13,92
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.746
11:0010,9588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0772
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,1688
En Düşük
10,8299
11:0012,4363
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,1283
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,6953
En Düşük
12,3010
11:00655,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -5,07
|Açılış
|: 654,97
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler10:58
|TETMT
|209,50
|8.134.368
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|54.442.368
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|995.828
|% 9,95
|
|RALYH
|11,09
|35.759.630
|% 9,91
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|49.937.007
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,65
|135.462.795
|% -5,54
|
|GMTAS
|2,24
|2.263.220
|% -4,68
|
|KLKIM
|16,87
|24.082.892
|% -4,26
|
|KRDMD
|8,12
|605.503.185
|% 3,57
|
|GARAN
|12,25
|471.831.246
|% 0,08
|
|SISE
|11,15
|397.808.512
|% 0,36
|
|YKBNK
|3,60
|301.935.134
|% 0,00
|
|THYAO
|17,99
|289.221.963
|% -0,06
|
|YKBNK
|3,60
|301.935.134
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,12
|605.503.185
|% 3,57
|
|DOHOL
|3,04
|163.461.323
|% 3,40
|
|TSKB
|1,58
|84.404.974
|% 0,00
|
|GARAN
|12,25
|471.831.246
|% 0,08
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9534
|10,9639
|% -0,65
|
|Euro
|12,4261
|12,4383
|% -1,01
|
|Sterlin
|14,7565
|14,8305
|% -0,68
|
|Frank
|11,7873
|11,8584
|% -0,80
|
|Riyal
|2,9141
|2,9287
|% -0,70
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-2,84
|
|Altın Gr.
|651
|651
|-9,51
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,83
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,70
|8,71
|-0,10
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|0,82
|