AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
19.11.2021 10:50
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978660
BIST
10:361.755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 18,21
|Açılış
|: 1.749
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|Önceki Kapanış
|: 1.737
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1.759
En Düşük
1.749
10:3610,9255
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,1105
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
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11,1688
En Düşük
10,8299
10:3612,4118
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -0,1528
|Açılış
|: 12,5800
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|Önceki Kapanış
|: 11,9900
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12,6953
En Düşük
12,3010
10:36648,46
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -12,03
|Açılış
|: 648,46
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|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler10:36
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|45.668.460
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|946.411
|% 9,95
|
|CELHA
|8,44
|9.461.227
|% 9,90
|
|RALYH
|11,08
|32.037.133
|% 9,81
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,56
|41.645.312
|% -8,45
|
|GMTAS
|2,24
|2.044.482
|% -4,68
|
|ARMDA
|51,25
|54.239
|% -3,67
|
|ULAS
|3,78
|566.119
|% -3,57
|
|KRDMD
|8,13
|542.617.742
|% 3,70
|
|GARAN
|12,30
|401.714.652
|% 0,49
|
|SISE
|11,18
|337.550.419
|% 0,63
|
|YKBNK
|3,62
|264.466.451
|% 0,56
|
|PETKM
|7,78
|231.622.587
|% 0,91
|
|YKBNK
|3,62
|264.466.451
|% 0,56
|
|KRDMD
|8,13
|542.617.742
|% 3,70
|
|TSKB
|1,59
|81.062.280
|% 0,63
|
|DOHOL
|3,05
|125.224.769
|% 3,74
|
|GARAN
|12,30
|401.714.652
|% 0,49
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9140
|10,9255
|% -1,00
|
|Euro
|12,3960
|12,4118
|% -1,22
|
|Sterlin
|14,5939
|14,6671
|% -1,78
|
|Frank
|11,6596
|11,7298
|% -1,88
|
|Riyal
|2,8810
|2,8954
|% -1,82
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-3,02
|
|Altın Gr.
|651
|651
|-9,01
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,71
|8,72
|-0,09
|
|B. Petrol
|82,03
|82,03
|0,79
|